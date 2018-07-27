В Самаре установят скульптурную композицию «Клен»
27 июля 2018 12:55
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"Ко дню города 8.09 решили с главой региона Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной установить скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. Этот проект был поддержан «КультСамарой» ещё в 2016 г, но тогдашней властью заблокирован. Клён остался ждать своего часа", - пишет в твиттере Александр Хинштейн.
Сейчас определяют возможное место установки «Клена»
"Ясно, что на набережной - он ведь шумит над речной волной. Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета", - пишет Хинштейн.
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