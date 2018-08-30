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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре установят памятник легендарному городскому блаженному Пине Гофману

30 августа 2018 13:14
80
В Самаре установят памятник легендарному городскому блаженному Пине Гофману Такое предложение выдвинули местные жители.
Такое предложение выдвинули местные жители.

В среду, 29 августа, Глава Самары Елена Лапушкина провела заключительное выездное совещание по объектам, ремонтируемым по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Оценивать качество выполненных работ перед официальной сдачей объектов в эксплуатацию Елена Лапушкина приехала в Самарский район, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В обновлённым сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой дети уже вовсю тестируют новый игровой комплекс и появившийся арт-объект – лавку-качели. Тем временем молодые родители следят за установкой урн и скамеек, а также обсуждают планы по дальнейшему развитию территории:

«При обсуждении дизайн-проекта сквера мы высказали идею об установке скульптурной композиции в честь какого-нибудь известного человека, имеющего отношение к Самарскому району. Голосованием жители решили, что это будет скульптурная композиция в честь городского блаженного Пини Гофмана, - рассказали представители инициативной группы. – Пиня действительно стал самарской легендой, и скульптура в честь него может быть хорошим поводом для разговора между родителями и детьми на тему межконфессиональных и межнациональных отношений, об отношении к пожилым людям и нездоровым людям».

«Идея замечательная, только ее необходимо детально проработать. Роман Александрович, совместно с жителями займитесь изучением истории вопроса, посоветуйтесь с архитекторами, создайте дизайн-проект композиции, а мы в свою очередь поможем с реализацией», - обратилась Елена Лапушкина к главе районной администрации Роману Радюкову.
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Комментарии



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30 августа 2018  13:14
В Самаре установят памятник легендарному городскому блаженному Пине Гофману Такое предложение выдвинули местные жители.
В Самаре установят памятник легендарному городскому блаженному Пине Гофману
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