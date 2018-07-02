В Самаре улицу Авроры достроят от Московского до Ново-Садовой
2 июля 2018 10:49
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Исполнителю планируют заплатить 2,5 млн рублей из бюджета Самарской области. Проект должен быть подготовлен до декабря текущего года.
Проектировщика определят в конце июля.
Ранее жители Самары назвали эту дорогу "золотой" - "Овраг и жилые участки там". Также высказывалась озабоченность тем, что рядом расположен Ботанический сад, которому достанутся "шум и пыль", пишет Самру.ру.
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