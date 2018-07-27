В Самаре стартует серия «Открытых мастерских»

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28 и 29 июля 2018 года с 11:00 до 16:00 в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары пройдут «Открытые мастерские» для всех желающих в рамках нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора», сообщает сайт горадминистрации.Мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут:- в субботу в Куйбышевском районе по адресу Пугачевский такт,59-63;- в воскресенье в Красноглинском районе по адресу Квартал 4,д. 22-24.«Открытые мастерские» - станут ярким праздником для детей и взрослых. В программе игры, конкурсы, чай из самовара, концертная программа и главное мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций.Лавочки, ограждения, скамейки, детские горки и многое другой жители могут сделать и своими руками из экологически чистых материалов - уверены инициаторы нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора». Его главный слоган: «Зови соседа, включайся в проект».Районные фестивали «Открытые мастерские» до конца лета пройдут во всех районах города. Плотники, столяры научат всех желающих работать с деревом, все, что будет изготовлено во время фестивалей, установят во дворах.Также, на районных мероприятиях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора.Напомним, новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.