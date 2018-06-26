В Самаре собираются расширить территорию ТЦ «Колизей»
26 июня 2018 13:58
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Администрация Самары утвердила документацию по новой планировке территории вокруг торгового центра «Колизей» в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно новой планировке, площадь, отведенная под торговые объекты, будет расширена на несколько тысяч квадратных метров. Кроме того, значительную часть земли отведут под обслуживание автотранспорта.
Напомним, что ранее здание «Колизея» продали владельцу нескольких самарских ТЦ Виктору Суркову. Его компания собирается возродить торговый центр и сделать его более современным. В частности, планируется расширить и продлить подъезд к «Колизею», сделать тротуар и парковку на 1050 мест. Прилегающую к торговому центру территорию также благоустроят и озеленят, пишет "КП в Самаре".
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