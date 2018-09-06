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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре сквер имени Чехова открылся после ремонта

6 сентября 2018 13:24
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В Самаре сквер имени Чехова открылся после ремонта Местные жители сами решили, как должна выглядеть территория.
Местные жители сами решили, как должна выглядеть территория.

В Советском районе Самары после завершения работ по благоустройству открылся сквер имени Чехова. Посмотреть, как теперь выглядит обновленная территория, приехала Глава города Елена Лапушкина.

Сквер Чехова вошел в перечень 22 общественных пространств, которые в 2018 году благоустраиваются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». При разработке дизайн-проекта территории местные жители сами решали, как будут выглядеть пешеходные дорожки, а также где будут располагаться детские и спортивные площадки.

Благодаря активному участию жителей в программе, в сквере появились две детские площадки с атнитравматическим покрытием, спортивная площадка, шкаф для буккроссинга, плиточное покрытие на тротуарах и цветники. Кроме того, вторую жизнь получили и многочисленные арт-объекты, созданные жителями, памятник Антону Павловичу Чехову, установленный здесь в 2004 году, и мини-зоопарк, в котором обитают куры и кролики, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Когда я здесь впервые побывала, то была приятно удивлена территорией и тем, с какой любовью местные жители к ней относятся, - сказала Елена Лапушкина. – Я надеюсь, что участие в программе не только вдохновит вас на дальнейшее развитие этого пространства, но и станет примером для ваших соседей».

Также Глава города поблагодарила наиболее активных жильцов окрестных домов, внесших вклад в благоустройство сквера.

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Комментарии



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