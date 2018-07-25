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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре ремонт объекта культурного наследия "Дом Линева-Разина" проконтролируют за 54 тысяч рублей

25 июля 2018 12:53
137
В Самаре ремонт объекта культурного наследия
Подрядчиком выступит ООО "Центр строительного контроля".

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары определил подрядчика на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по ремонту объекта культурного наследия регионального значения "Дом Линева-Разина", расположенного в Самаре на ул. Куйбышева, 44/Пионерская, 46.

По итогам торгов, единственным поданным заявку на участие подрядчиком стало ООО "Центр строительного контроля".

На эти цели планируется выделить почти 54 тысяч рублей.

Ремонтные работы должны быть закончены не позднее 30 декабря 2018 года, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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