В Самаре разработают концепцию культурного центра на "Даче со слонами" купца Головкина
30 января 2018 09:34
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В пятницу, 26 января, состоялось выездное совещание, посвященное разработке концепции культурного центра на бывшей даче купца Головкина, известной, как "Дача со слонами". Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов осмотрел объект вместе с представителями общественности и обсудил возможности его использования.
Дача Константина Головкина - не просто памятник архитектуры эпохи модерна. Если в значительной части построек начала ХХ века в Самаре можно усмотреть налет провинциальности, то здесь мы имеем дело с работой европейского уровня. Головкин сам проектировал загородный дом, вдохновляясь произведениями венских мастеров - Отто Вагнера, Йозефа Марии Ольбриха, Фридриха Омана и других выдающихся европейских зодчих.
Константин Головкин создал себе виллу в стиле венского сецессиона, достойную европейских столиц. Волжский берег в то время был сплошь застроен дачами. Здесь можно встретить работы выдающихся российских архитекторов начала ХХ века, например, москвича Федора Шехтеля или петербуржца Федора Лидваля. Комплекс дореволюционных вилл на самарских просеках уникален, он не имеет аналогов на Волге, а дача Головкина является, пожалуй, самой яркой среди купеческих дач.
Значимость этого архитектурного шедевра накладывает ответственность и на разработчиков концепции ее использования. Культурный или музейно-выставочный центр, который здесь разместится, должен соответствовать уровню здания.
Напомним, в начале января инициативная группа обратилась к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову с предложением использовать комплекс "Дачи со слонами" в музейных целях. 17 января на заседании правительства глава региона поручил врио министра культуры Самарской области Сергею Филиппову посмотреть внимательно концепцию и за два-три месяца доработать ее с учетом мнения специалистов и общественности, включая предложения по финансовому обеспечению проекта.
К работе над концепцией будущего культурного центра уже подключились самарские общественники и музейщики. На первый взгляд, задача кажется простой - свои представления о том, что должно размещаться на "Даче со слонами", есть у каждого самарца. Да и фигура Константина Головкина - художника, археолога, краеведа, благотворителя, автомобилиста, архитектора, купца и так далее - сама подсказывает темы для концепции. В то же время необходимо объединить все идеи в цельный проект, достойный самого яркого самарского памятника архитектуры.
"Концепция должна включать в себя назначение этого помещения и первые шаги на пути к ее реализации, - рассказал на выездном совещании врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Мы понимаем, что здесь необходимо провести инженерную экспертизу, проверить состояние здания и его коммуникаций. На мой взгляд, здание должно иметь многофункциональное значение, связанное с наследием Константина Головкина. В Самарском областном художественном музее хранится большая коллекция предметов искусства Головкина, он сам был художником и коллекционером. Здесь возможно и музейно-выставочное пространство, пространство для образовательной деятельности в сфере культуры. Здесь большая территория, на которой можно проводить разного рода мероприятия: театрализованные представления, квесты и так далее".
Группа разработчиков концепции рассматривает несколько направлений деятельности будущего культурного центра. Это и экспозиция, посвященная Константину Головкину, и тема, посвященная дачной культуре и архитектуре, и образовательный центр, рассчитанный, в первую очередь, на жителей района, а также обширная событийная программа - выставки, фестивали, театральные постановки и прочее.
"Сейчас наша цель - выбрать некую генеральную линию, стратегию, которой нужно придерживаться, - рассказывает Михаил Савченко, - понять, что это будет: история, связанная в целом с дачной культурой и архитектурой, или это романтическая тема самарских мечтателей, каким был Константин Павлович Головкин, или это может быть формат творческой резиденции".
От концепции будет зависеть техническое задание на реставрацию и приспособление дачи под современное использование. Рассматривается возможность использования спуска к Волге и устройства причала для захода туристических судов. Не исключено, что к весне появится несколько вариантов концепции, которые представят главе региона, а затем и широкой общественности, пишет Волга Ньюс.
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