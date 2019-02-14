В Самаре проверят легальность киосков возле Троицкого рынка
14 февраля 2019 13:13
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13 февраля в Самаре прошел рейд межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Русконтроль".
В мероприятии принял участие заместитель председателя Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.
Участники посетили троицкий рынок в центре Самары и выявили там целый ряд нарушений санитарных правил.
"Продажа хлеба, рыбы, мяса осуществлялась на открытых прилавках, без витрин или пищевой пленки, а также зачастую без ценников, - пишет пресс-служба Думы. - Администрации рынка было высказано предупреждение".
Кроме того, решено проверить законность размещения киосков и павильонов вокруг рынка. Их статус депутаты и представители районной администрации обсудят в Думе на заседании рабочей группы по вопросам, связанным с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением временных построек, пишет Самру.ру.
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