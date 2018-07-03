В Самаре пройдет фестиваль красок
3 июля 2018 10:28
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В субботу, 7 июля в Самаре пройдет Фестиваль красок (6+).
Помимо красок холи, гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурсы с призами. Краску, которая легко смывается с одежды, будут продавать на месте.
Мероприятие пройдет по адресу: Южное шоссе, 5, ТРК "Амбар", парковка.
Вход свободный. Начало в 13:00.
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