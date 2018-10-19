В Самаре проходит осмотр ранее отремонтированных дорог, срок гарантии на которые истекает в этом году
19 октября 2018 10:31
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В Самаре организован регулярный мониторинг состояния гарантийных дорог. Накануне специалисты Департамента городского хозяйства и экологии Администрациии Самары, кураторы из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» и подрядчики совместно с представителями регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» оценили ряд улиц, которые обновлялись комплексно в 2013 году и, соответственно, у которых в текущем году заканчивается срок гарантийного обслуживания. В перечне – 14 дорог, относительно которых подрядчик обязан устранить возникшие замечания до конца октября.
Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Самарской области ранее опубликовали вышеуказанный список и предложили также жителям города в социальных сетях высказать свое мнение о состоянии дорожного покрытия. Для еще более оперативного владения информацией налажено тесное взаимодействие как с активистами-общественниками, так и с профильным департаментом мэрии.
«Теперь мы вновь осматриваем дороги с учетом обращений горожан, активистов-общественников. Особое внимание уделяем не только качеству покрытия, но и бортовому камню, разметке, особенно на пешеходных переходах и возле стоп-линий, поскольку это крайне важно с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. В течение гарантийного срока, который на комплексный ремонт составляет пять лет, подрядчики восстанавливали дорожное полотно и устраняли другие возникшие в ходе эксплуатации дефекты за свой счет. Большинство улиц, которые оценили сегодня, находятся в нормативном состоянии. Но выявлен и ряд замечаний. Их специалисты подрядных организаций также должны устранить, пока не закончились гарантийные обязательства», - подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Самарской области Аркадий Лазарев.
В частности, на улице Куйбышева в районе пересечения с улицей Шостаковича при движении в направлении «в город» обратили внимание на то, что сход с пешеходного перехода на тротуар неудобен для маломобильных граждан. Возможность понижения бордюра специалистами будет рассмотрена в ближайшее время. На улице Киевская обнаружены колейность и выкрашивание асфальтобетона. А на улице Самарская – просадка колодца, который уже обнесен специальным ограждением.
«Чаще всего просадка колодцев связана с нагрузками от движения тяжелой техники. А истирание покрытия – примерно 5 мм в год и образование незначительной колеи допускается вследствие обычного износа в течение пятилетки. Все замечания по итогам гарантийного осмотра объектов улично-дорожной сети отражаются в актах. Они передаются в профильный департамент, который направляет соответствующие письма в адрес подрядных организаций с требованием ликвидировать недочеты. На дорогах, гарантия на которые заканчивается в конце октября этого года, обнаруженные дефекты должны быть устранены в срок до 26 октября. В случае неисполнения обязательств департамент имеет право обратиться с иском в Арбитражный суд», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Уже приступили к устранению замечаний на улицах Куйбышева, Победы и др. Подрядчик отчитался о выполнении гарантийных работ на улицах Гагарина, Аминева.
Также ООО «НПФ «XXI век» взяло на себя обязательства по заделыванию отверстий от проб асфальтобетонного покрытия на ул. Киевская (в районе пересечения с Московским шоссе).
«После проб, которые берутся специалистами лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство» совместно с подрядчиком, отверстия оперативно заделываются. Но контроль качества выполняют еще и силовые ведомства. Чаще всего такие мероприятия производятся с привлечением сторонних лабораторий, при этом заделка мест отбора проб не производится. Принято решение, что до конца текущей недели этот недостаток будет устранен силами нашей подрядной организации», - рассказал заместитель Главного инженера ООО «НПФ «XXI век» Даниил Степанов.
«Мониторингом состояния дорог мы занимаемся с 2013 года. Отлажено взаимодействие с другими общественными организациями, жителями, в том числе автомобилистами. Как правило, подрядчики принимают все наши предложения, обращения и замечания. Устранение недочетов общественники взяли под контроль», - резюмировала эксперт регионального отделения ОНФ Вера Глухова.
В ближайшие дни в Самаре объезд гарантийных объектов с участием ОНФ продолжится, сообщает горадминистрация.
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Комментарии
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Уже приступили к устранению замечаний на улицах Куйбышева, Победы и др. Благоустройство региона
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Подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог и теперь переделывает работу за свой счет. Благоустройство региона
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