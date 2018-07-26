В Самаре приведут в порядок 1,1 км улицы Стара-Загоры
26 июля 2018 11:11
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Уже через неделю планируется закончить и ремонт ул. Стара-Загора в границах улиц Ташкентская и Алма-Атинская. Протяженность участка – 1 км 100 м.
Перед этим магистраль ремонтировали 4 года назад. Срок устранения по гарантии дефектов, возникших в ходе эксплуатации, давно истек, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«На проезжей части образовались трещины, колейность, также отмечалась просадка люков инженерных коммуникаций, что влияло на безопасность дорожного движения. Многочисленные обращения жителей и предписания ГИБДД повлияли на то, что разрушенный отрезок дороги был включен в перечень объектов ремонта уже в текущем сезоне. И благодаря федеральному проекту улица обновляется», - рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Сейчас почти весь участок отфрезерован. После удаления изношенного слоя покрытия ведется пролив битумной эмульсией и укладка свежего слоя высокопрочного асфальтобетона толщиной не менее 5 см. За ночь вырабатывается до 1300 т смеси. Она доставляется с асфальтобетонного завода № 1, который находится в 25-ти км от объекта ремонта. Непрерывный подвоз обеспечивают 15 самосвалов. Также в работе задействованы 5 катков и 1 асфальтоукладочный комплекс. Данный вид работ подрядчик выполняет в ночную смену, когда движение менее интенсивное. А днем приводят в порядок дождеприемные и смотровые колодцы (на участке их 31 единица) – меняют крышки люков и решетки.
«Поскольку улица давно не ремонтировалась, начались разрушения кладки колодцев. В процессе ремонта все было восстановлено, очищено, система функционирует, в чем недавно наглядно мы смогли убедиться – когда был ливень, вода уходила, подтоплений проезжей части не было», - пояснил мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Роман Попов.
Кроме того, в процессе ремонта приводят в нормативное состояние примыкания к перекрестным улицам, например, к ул. Ташкентская.
Несмотря на неблагоприятную погоду на прошлой неделе и невозможность вести укладку асфальтобетона, подрядчику удалось наверстать объемы, и сейчас работы идут строго по графику.
Движение на время производства работ перекрывается лишь частично, поскольку дорога очень оживленная. Организовано реверсивное движение, так что проехать можно в любом направлении.
В ближайшее время дорожные рабочие планируют перейти на ул. Лесная, Никитинская, Подшипниковая, Гаражный проезд и др. По федеральному проекту в текущем дорожно-строительном сезоне остается отремонтировать порядка 15 км дорог.
Всего с начала года рабочие привели в порядок 56% улиц Самары, которые вошли в федеральный проект. В городе отремонтировали 30 километров дорожного полотна на 24 аварийных участках.
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Комментарии
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