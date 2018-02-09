В Самаре приступили к ремонту дорог

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В этом сезоне в Самаре в рамках текущего содержания автодорог городского подчинения ремонт дорожного полотна уже стартовал. Погодные условия позволили это сделать, не дожидаясь ранее запланированных сроков (середины февраля). Так, минувшей ночью рабочие МП г. о. Самара «Благоустройство» вышли на аварийно-ямочный ремонт на улицы Запорожская, Пугачевская, Олимпийская, кольцо в районе улицы Магистральная и Зубчаниновского шоссе. На подготовке и укладке асфальтобетона было задействовано по три бригады. В ближайшее время будут подготовлены к ремонту участки улиц Санфировой, Урицкого, проспекта Карла Маркса и др.За сутки в работу были взяты порядка 255 кв. м. Общая площадь восстановительных работ в текущем сезоне составит 33100 кв. м.Напомним, что аварийно-ямочный ремонт – первый вид ремонта, технологию которого можно применять при отрицательных температурах воздуха - от -10 С° и выше. Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. Участки автодорог, на которых возникли повреждения в процессе эксплуатации, а также вследствие природно-климатических факторов (например, из-за температурных перепадов), восстанавливаются литой асфальтобетонной смесью.В первоочередном порядке работы проводятся на дорогах с маршрутами движения общественного транспорта, а также на покрытиях мостов и путепроводов, устраняются дефекты, которые напрямую могут повлиять на обеспечение безопасности дорожного движения.Для более эффективного проведения аварийно-ямочного ремонта специалистами Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара осуществляется ежедневный мониторинг состояния улично-дорожной сети города. Адреса, по которым необходимо выполнить работы, корректируются на основании предписаний ОГИБДД УВД по г. Самара, прокуратуры, а также обращений граждан, в том числе направленных через социальные сети.Напомним, что для более надежного результата ремонта предусмотрены подготовительные мероприятия. Согласно технологии аварийно-ямочного ремонта на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Затем литая асфальтобетонная смесь доставляется на место ремонта только в специальных машинах – кохерах, в которых поддерживается определенный тепловой режим и режим перемешивания. После укладки смеси уплотнять ее не нужно; при охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.Чтобы не осложнять трафик в дневные часы, основной объем работ будет выполняться в ночную смену. В связи с этим жителей просят с пониманием относиться к необходимости их проведения.Дороги, запланированные к ремонту, более оперативно будут освобождаться от снежных масс. Также в процессе подготовки особое внимание будет уделяться своевременности прочистки ливневой канализации во избежание подтопления участка.Аварийно-ямочный ремонт дорог будет выполняться поэтапно во всех внутригородских районах Самары и продлится несколько месяцев. А с наступлением постоянных положительных температур воздуха приступят к работам по ремонту дорожного покрытия горячим асфальтобетоном – «картами» протяженностью до 100 погонных метров.Также в 2018 году предусмотрен ремонт большими «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров на более 40-ка участках дорог, сообщает пресс-служба мэрии Самары.