В Самаре потратят 3 млн рублей на концепцию развития исторической части города
27 ноября 2018 14:04
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В Самаре собираются разработать концепцию развития туристического кластера на территории исторической части города в границах рек Волги и Самары, а также улиц Фрунзе и Комсомольской. Городской департамент культуры и молодежной политики уже объявил аукцион по поиску подрядчика для этих целей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит оценить состояние территории, придумать, как сохранить архитектурное и археологическое наследие, а также продумать механизмы привлечения бюджетных и внебюджетных средств для реализации концепции. Компании, которую выберут по итогам аукциона 7 декабря, обещают заплатить около 3 млн рублей из городского и областного бюджетов. Выполнить все работы подрядчик должен до 24 декабря этого года, пишет "КП в Самаре".
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