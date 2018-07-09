В Самаре построили игровой комплекс на деньги с продажи батонов

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На прошлой неделе, 5 июля в Промышленном районе Самары открылся новый детский спортивно-игровой комплекс, построенный в рамках благотворительного проекта "Строим детям" Самарского хлебозавода №5.В честь открытия для детей организовали большой праздник с аниматорами, конкурсами и вкусными призами. Это уже третий игровой комплекс, построенный в регионе по программе «Строим детям». Свой вклад в строительство новых игровых комплексов может внести каждый житель: необходимо просто купить любой батон из линейки «Семейные традиции». Один рубль с продажи каждого батончика перечисляется в фонд акции.Коммерческий директор предприятия Наталья Назарова отметила, что открытие новой детской площадки - заслуга всех покупателей продукции. "В этот замечательный день хочется от души поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш проект "Строим детям". Все мы частичка большого и важного дела, мы вместе построили эту детскую площадку. Уверена, что ребята встретят в своем родном дворе много друзей и вместе интересно и с пользой будут проводить время, предпочитая долгие прогулки на свежем воздухе компьютерным играм.",- поздравила жителей района Наталья Назарова. Самарский хлебозавод No 5" продолжит реализовывать проект и помогать жителям города преображать самарские дворики.