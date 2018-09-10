В Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД

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В субботу, 8 сентября, в Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды – первого курортно-проектного семинара по работе с общественными пространствами в исторической среде для архитекторов, социологов, юристов, экономистов #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД, который проходил с 30 августа.Напомним, что о необходимости пересмотреть подходы к благоустройству общественных пространств областного центра и использовать опыт бесконфликтной реновации не раз говорил временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. На круглом столе, который состоялся в рамках воркшопа 3 сентября, он отметил, что раньше областной центр воспринимался только как «город для работы», сейчас же Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить. ЧМ-2018 раскрыл потенциал столицы как одного из туристических центров страны.Всю неделю 5 команд работали над тремя территориями в историческом центре Самары: улицей Куйбышева, прибрежной полосой вдоль территории Жигулевского пивзавода и ГРЭС и набережной от речного вокзала до улицы Кутякова. Молодые урбанисты: социологи, архитекторы, экономисты из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа и Самары - под руководством опытных кураторов всесторонне изучили территории и выдвинули свои предложения по их развитию. Пять комплексных предложений, с учетом исторического и культурного контекста, потребностей потенциальных пользователей, существующих ограничений и действующих регламентов, были представлены общественности на итоговом семинаре. По окончании презентации состоялась дискуссия: присутствовавшие на мероприятии кураторы, представили областного правительства и администрации города обсудили сильные и слабые стороны работ. В завершение семинара всем участникам были вручены дипломы.По мнению Анатолия Баранникова, главного архитектора Самарской области, в каждом из проектов есть рациональное зерно. «Вдвойне полезно то, что участники делали свою работу с состоявшимися архитекторами, которые представляют себе и практическое проектирование, и значимость этих задач», - подчеркнул он.Важно и то, что воркшоп, в рамках которого была обширная программа открытых лекций по урбанистике, стал своеобразной школой также для тех, кто находился в стороне - для зрителей. На лекциях присутствовало много молодежи, послушать выступающих заходили и просто прохожие, а затем просили слово и высказывали свое мнение, сообщает пресс-служба облправительства.«Очень хорошо, что люди начинают чувствовать себя соучастниками процесса», - отметил Анатолий Баранников. «По практической применимости: конечно, все будем смотреть, материалы остаются у нас. Безусловно, будут приниматься практические решения, и при принятии этих решений мы все это будем учитывать», - добавил он.