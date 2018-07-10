В Самаре подсветят ракету на проспекте Ленина
10 июля 2018 10:45
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Администрация города закупит оборудование, необходимое для подсветки ракеты-носителя «Союз», расположенной около музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Сейчас сотрудники мэрии ищут поставщика. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— Победитель электронного аукциона должен будет предоставить 53 архитектурных светильника, предназначенных для использования со светодиодными лампами. Также на ракету-носитель установят громкоговорители, звуковое и видеооборудование, — сообщают в документации.
На эти цели администрация готова выделить 2 701 367 рублей. Все необходимые детали подрядчик предоставит в течение 30 дней с момента заключения контракта. Его выберут 23 июля, пишет 63.ру.
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Комментарии
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