В Самаре подсветят монумент перед Белым домом на площади Славы
11 марта 2019 10:24
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В Самаре хотят обновить подсветку памятника в честь рабочих авиационной промышленности (в народе - "Паниковский с гусем").
Речь идет о фигуре перед Белым домом на площади Славы.
"В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются с учетом конструкции памятника", - сообщил глава департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский.
Ранее одна из жительниц города в твиттере посетовала, что подсветка памятника могла бы быть поинтереснее, пишет Самру.ру.
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Комментарии
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11 марта 2019 10:24
В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются. Благоустройство региона
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7 марта 2019 11:54
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
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