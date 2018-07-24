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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова

24 июля 2018 13:34
105
В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова
Сейчас идет поиск подрядчика.

На реставрацию департамент градостроительства собирается выделить 9,29 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Победителя аукциона выберут 13 августа. Разработать и согласовать проект он должен будет за 10 месяцев. Сам ремонт выполнят в 2019 году, пишет 63.ру.

— В здании отреставрируют архитектурные элементы, обновят мозайку, колонны и лепнину, отремонтируют канализацию и инженерные сети, обеспечат доступ в ДК для маломобильных граждан и благоустроят территорию на площади Кирова, — сообщают в документах.
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Комментарии



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