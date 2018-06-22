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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре отремонтируют улицу Минскую

22 июня 2018 10:09
104
В Самаре отремонтируют улицу Минскую
Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря на недавний ремонт.

В Самаре в этом году приведут в порядок улицу Минскую в Кировском районе.

Как сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко 21 июня, проезжую часть отремонтируют от ул. Мирной до ул. Ставропольской, то есть, на всем протяжении.

Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии, хотя карточный ремонт там проводили недавно, пишет Самру.ру.
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