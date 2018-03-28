В Самаре отремонтируют улицу Георгия Ратнера
28 марта 2018 10:39
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— Улицу Ратнера будут ремонтировать «картами» в ближайшее время, — рассказал руководитель администрации Советского района Вадим Бородин.
Елена Лапушкина рассказала об установке освещения вдоль дороги. По словам мэра, работы включены в план благоустройства, но только на 2019–2022 годы. Зато в четвертом квартале 2018 года будет готов детский сад на Ратнера, 25. Рядом с дошкольным образовательным учреждением обустроят дорогу, пишет 63.ру.
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