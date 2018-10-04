В Самаре отремонтировали сквер c озером на Стара-Загоре
4 октября 2018 13:56
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В Самаре завершилось благоустройство сквера "Дубовый колок".
Напомним, сквер с озером расположен на ул. Стара-Загора между домами №203, 209, 235. Его привели в порядок по программе "Формирование комфортной городской среды".
В зоне отдыха обновили дорожки, сделали яркую сцену с местами для зрителей, построили лестницы, установили детскую площадку и новые скамейки.
Кроме того, теперь местные жители могут обмениваться книгами и читать их прямо в сквере - там поставили полку для буккроссинга. Можно принести и оставить на полке свои книги, а другие люди могут совершенно бесплатно взять себе оттуда понравившиеся тома, пишет Самру.ру.
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