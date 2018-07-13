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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре отремонтировали половину запланированных дорог

13 июля 2018 10:44
128
В Самаре отремонтировали половину запланированных дорог
Со следующей недели, сразу после завершения чемпионата мира по футболу, темпы ремонта обещают значительно увеличить.

Дорожные рабочие справились уже почти с половиной запланированных в этому году работ, пишет Самру.ру.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную фазу и затронет все внутригородские районы Самары. В этом дорожно-строительном сезоне в перечне объектов ремонта только по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» - 37 участков дорог местного значения. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 46% от запланированного объема работ», - сообщил заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

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