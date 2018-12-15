В Самаре обновят бульвар Металлургов и площадь Мочалова
15 декабря 2018 10:54
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Кировский район в следующем году ждет заветное преображение. В частности, здесь облагородят бульвар Металлургов и площадь Мочалова. Об этом заявил в твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.
— В 2019 году уже запланирована реконструкция и площади Мочалова, и бульвара Металлургов с демонтажем всех незаконных торговых точек, — рассказал Игорь Рудаков.
А вот здание бывшего кинотеатра «Октябрь», который располагается на проспекте Металлургов, 78, облагораживать не будут. В начале февраля 2018 года его выставили на торги. Здание площадью в 1,6 тысяч квадратных метров оценили в 47 191 119 рублей, пишет 63.ру.
pixabay.com
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