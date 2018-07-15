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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре обновили деревянные скульптуре в парке Дружба

15 июля 2018 11:15
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В Самаре обновили деревянные скульптуре в парке Дружба
Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом.

Сотрудники парка отреставрировали деревянные скульптуры всеми любимых сказочных героев. Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом, - сообщили в своем твиттере представители МАУ "Парки Самары".

Парк "Дружба" находится в Советском районе между двумя станциями метро - Спортивная и Советская. Автором большинства деревянных фигур в этом парке является Сергей Ключников, пишет "Территория Самара".
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Комментарии



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