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В Самаре намерены демонтировать 781 гараж, 9 понтонов на Волге, павильоны, киоски и контейнер

3 апреля 2019 10:50
87
В Самаре намерены демонтировать 781 гараж, 9 понтонов на Волге, павильоны, киоски и контейнер
Владельцы самовольных объектов пока не спешат вывозить их сами.

Администрация Кировского района Самары поправила реестр самовольных построек, подлежащих демонтажу и/или вывозу. Документ подписал 27 марта глава района Игорь Рудаков, а 28-го числа постановление опубликовал сайт городской администрации.

Судя по этим данным, владельцы самовольных объектов пока не спешат вывозить их сами. Из реестра исключено всего 36 объектов. Из них 6 по причине того, что у владельцев 6 металлических гаражей нашлись правоустанавливающие документы на них. Еще 29 еще в прошлом году вывезли их сами, предпочтя при этом остаться инкогнито. За свой счет оставшийся неизвестным владелец увез также свой павильон от остановки общественного транспорта «Кинотеатр ЛУЧ» по ул. Магистральная.

В то же время в реестр внесены 796 объектов, среди которых есть 9 понтонов на берегу Волги. Причем все — примерно в 300-320 метров от 9-й просеки. Демонтажу подлежат еще 3 павильона, 2 киоска и 1 контейнер. Львиная же доля самовольных построек — 781 — это металлические гаражи, которые до сих пор находятся по улицам Алма-Атинская, Вольская, Демократическая, Елизарова, Каховская, Краснодонская, Кустанайская, Литвинова, Мирная, Свободы, Севастопольская, Ставропольская, Стара Загора, Ташкенская, Черемшанская, по Зубчаниновскому шоссе, проспектам Кирова и Карла Маркса, в поселках Падовка, Чкалова и т.д., пишет «СО» ОНЛАЙН.

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Комментарии



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