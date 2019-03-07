В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
7 марта 2019 11:54
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С приходом весны в Самаре вновь активизировались дорожные черви. На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал.
- Асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от улицы Рабочей до улицы Вилоновской. Провал уже огородили. С одной стороны автомобилистов о яме предупреждает ярко-желтая мусорка, - сообщают очевидцы в соцсетях.
Информацию о провале уже прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии. По словам представителей ведомства, данный адрес уже взят в работу. В ближайшее время провал будет устранен, пишет "КП в Самаре".
Фото: vk.com
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