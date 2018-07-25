В Самаре на 4 очереди набережной решат проблему со сползающей с газонов землей
25 июля 2018 11:53
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Во вторник, 24 июля, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, чтобы оценить состояние четвертой очереди набережной после проливных дождей и темпы работ по устранению повреждений.
- Специалистам департамента градостроительства необходимо изучить существующую экспертизу проекта, назначить дополнительную, выставить претензии проектировщику и, при необходимости, учесть вскрывшиеся болевые точки, - заявила Елена Лапушкина.
Глава города поручила сразу начать решать проблему с землей, сползающей с газонов на тротуары, отладить работу фонтана, системы видеонаблюдения и работу подъемника для маломобильных граждан. Работы подрядчик проведет в течение двух недель по гарантии. При этом набережная продолжит работать и будет открыта для посещения, пишет "Самарская газета".
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Комментарии
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