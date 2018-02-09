В Самаре могут продолжить реконструкцию бульвара на улице Стара-Загора
9 февраля 2018 10:17
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Еще в 2016 году в Самаре завершилась реконструкция бульвара улицы Стара-Загора от ул. 22 Партсъезда до Ново-Вокзальной.
На пешеходной зоне разбитый асфальт заменили тротуарной плиткой, отремонтировали и запустили все старые фонтаны, установили новые скамейки, урны, смонтировали освещение.
При этом городские власти тогда сообщили, что это лишь первый этап реконструкции улицы, пообещав обустроить бульвар по ул. Стара-Загора от Ново-Вокзальной до пр. Кирова.
Однако работы так и не начались.
В ответ на запрос портала Samru.ru в управлении информации и аналитики горадминистрации сообщили, что данный участок включен в перечень общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас в этом перечне 138 объектов.
«Концепцией благоустройства бульвара по улице Стара-Загора на вышеуказанном участке предусмотрено общее улучшение среды и образа бульвара, которое приведет к стимулированию социальной и культурной активности жителей близлежащих домов», - сообщили в управлении.
Однако напомним, что определять приоритеты благоустройства Самары будут жители города путем рейтингового голосования 18 марта. В этом году будут приводить в порядок только те зоны, которые наберут наибольшее количество голосов. Проекты, которые станут аутсайдерами голосования, власти обещают реализовать в последующие годы.
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