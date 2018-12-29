В Самаре будет отремонтировано еще одно здание в историческом центре

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"Сегодня здание самарского филиала ВГУВТ/(Молодогвардейская,62-64) передано из муниципальной в федеральную собственность. Это означает, что в 2019-м году мы получим средства на ремонт. Здание - очень в плохом состоянии", - написал в твиттере депутат ГосдумыНапомним, еще в октябре 2015 года руководство самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта» (ВГУВТ) обратилось к Александру Хинштейну с просьбой о помощи. Это произошло всего за год до истечения его депутатских полномочий, и, несмотря на проведение большой подготовительной работы, довести дело до конца по объективным причинам не удалось.Летом 2018 года во время встречи в ВУЗе сами студенты попросили А.Хинштейна о помощи - за прошедшие 2 года состояние здания только ухудшилось. И вот, в первые три месяца после избрания депутатом, Александр Хинштейн провел ряд встреч и переговоров с федеральными и региональными властями по этому вопросу. Для его решения здание должно перейти в федеральную собственность, а федеральные структуры должны выполнить его ремонт. Первый этап произошел сегодня - здание перешло в федеральную собственность. Теперь в силу должны вступить договоренности, достигнутые на встрече А.Хинштейна с заместителем Министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Ю.Цветковым, которая состоялась 19 декабря 2018 года.Депутат оптимистично написал в Твиттере: "Надеюсь, результат студенты увидят уже очень скоро".

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