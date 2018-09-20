В Минтрансе рассказали, почему проезд по Дальней до сих пор закрыт
20 сентября 2018 12:38
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Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Автомобили возле «Самара Арены» планировали пустить еще в конце августа. Но, по словам очевидцев, на улице Дальней до сих стоят шлагбаумы и КПП.
— В настоящее время решается вопрос с владельцем оборудования. После того, как его уберут, мы обязательно откроем проезд, — рассказал представитель регионального Минтранса.
Улица Дальняя стала одной из немногих, которую построили к чемпионату мира по футболу — 2018. Новая дорога соединила Московское шоссе со стадионом «Самара Арена». Конец трассы расположили на примыкании улицы Арена 2018. Ее протяженность составила 2,55 км.
Сейчас на гигантском стадионе проводит домашние матчи футбольная команда «Крылья Советов», поэтому в открытом проезде остро нуждаются самарские и иногородние болельщики, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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