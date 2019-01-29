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В Кинеле обсудили концепцию благоустройства общественной территории города

29 января 2019 13:26
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В Кинеле обсудили концепцию благоустройства общественной территории города
Все предложения и идеи были зафиксированы проектной группой.

28 января в актовом зале Школы-интерната № 9 ОАО «РЖД» состоялось открытое обсуждение горожанами благоустройства общественных пространств городского округа Кинель. В середине января были подведены итоги голосования по выбору самой значимой общественной территории, проходившего в рамках подготовки заявки города на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Абсолютным лидером голосования стало озеро Ладное. В целом – больше 60% кинельчан поддержали благоустройство приозерных территорий. Было принято решение о развитии стратегической концепции общественных пространств – «Кинель - город чистых озер». На первом этапе на основе предложений горожан будет разработана концепция благоустройства общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» с последующим благоустройством прибрежной территории озера Крымское и остальных водных объектов.
В общественном обсуждении приняло участие 86 жителей городского округа Кинель. Свои мнения выразили городские активисты, предприниматели, пенсионеры, студенты, школьники, служащие, работники Администрации, жители ближайших к озерам домов.

Горожанам предложили поработать в группах с картами и анкетами, и выявить сильные и слабые стороны территорий озер Ладное и Крымское, а также вынести предложения по развитию указанных территорий, их функциональному и событийному наполнению. Главными плюсами единогласно были названы природная уникальность территорий, красота и естественный ландшафт. Среди замечаний были названы отсутствие парковок, освещения, общественных туалетов, доступности для маломобильных групп населения, недостаточная безопасность.
Жители Кинеля поделились массой идей о дальнейшей жизни озер - было предложено устройство детских и спортивных площадок, мест для рыбалки, мостика через озеро, домиков для уток, системы связывающих озера велодорожек, мест для купания, сцены и танцплощадки, кафе, зоны для зимних видов спорта, дорожек для прогулок. Отдельно предложили учесть интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе обсуждения стало понятно, что территории озер востребованы круглогодично. Помимо ставшего ежегодным дня озера Ладное жители предлагают проводить здесь день молодёжи, день Нептуна, день города, зимой оборудовать озеро для празднования Крещения. Существенным достоинством озера Крымское стала его удаленность от жилых домов. Это позволит проводить здесь более шумные и людные мероприятия - рок-концерты, фестивали бардовской песни, этно-фестивали и т.д. Высказывались предложения устройства сцены на выступе берега в центре озера, выделения на разных его берегах как более природных, «диких» зон, так и городской набережной, подобной набережной в областной столице.

Все предложения и идеи были зафиксированы проектной группой и будут учтены при разработке конкурсной концепции благоустройства. Результаты будут опубликованы на сайте Администрации - следите за новостями.
Для тех, кто не смог очно присутствовать на обсуждении, организован сбор предложений он-лайн, ссылка на анкету размещена на Главной странице сайта Администрации кинельгород.рф и в ключевых городских сообществах в социальных сетях. Анкета будет активна до 31 января включительно.


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Комментарии



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29 января 2019  13:26
В Кинеле обсудили концепцию благоустройства общественной территории города
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