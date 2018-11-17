В Чапаевске станет больше памятников архитектуры
17 ноября 2018 11:46
166
Всех их предлагается включить в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало итоги госэкспертизы сразу по шести памятникам, расположенным в Чапаевске. Всех их предлагается включить в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Среди них два дворца культуры — один на ул. Комсомольской, 16, им. В. Чапаева, а также дворец культуры им. А. Горького на ул. Орджоникидзе, 18. Статус памятника могут получить три жилых дома на ул. Ленина, 30/Пионерской, 5, Ленина, 28/Пионерской, 6, и Ленина, 31/Пионерской, 4. Наконец, перечень пополнит дом-коммуна на ул. Орджоникидзе, 15.
Эксперты сочли, что все объекты обладают исторической, архитектурной и градостроительной ценностью. В частности потому, что ДК им. В. Чапаева (на фото) является памятником конструктивизма, а ДК им. А. Горького — сталинского классицизма, которые мало распространены в Самарской области. Кроме того, в экспертизе особо отмечено, что сохранение этих зданий сможет «привнести в жизнь развитие творческих способностей населения, в том числе подрастающего поколения», пишет СО ОНЛАЙН.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало итоги госэкспертизы сразу по шести памятникам, расположенным в Чапаевске. Всех их предлагается включить в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Среди них два дворца культуры — один на ул. Комсомольской, 16, им. В. Чапаева, а также дворец культуры им. А. Горького на ул. Орджоникидзе, 18. Статус памятника могут получить три жилых дома на ул. Ленина, 30/Пионерской, 5, Ленина, 28/Пионерской, 6, и Ленина, 31/Пионерской, 4. Наконец, перечень пополнит дом-коммуна на ул. Орджоникидзе, 15.
Эксперты сочли, что все объекты обладают исторической, архитектурной и градостроительной ценностью. В частности потому, что ДК им. В. Чапаева (на фото) является памятником конструктивизма, а ДК им. А. Горького — сталинского классицизма, которые мало распространены в Самарской области. Кроме того, в экспертизе особо отмечено, что сохранение этих зданий сможет «привнести в жизнь развитие творческих способностей населения, в том числе подрастающего поколения», пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
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