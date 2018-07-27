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В Чапаевске оценили качество ремонта дорог
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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Чапаевске оценили качество ремонта дорог

27 июля 2018 12:21
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В Чапаевске оценили качество ремонта дорог
Он проходил в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В четверг, 26 июля, представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с общественниками оценили качество ремонта, а также обсудили перспективы обновления дорог в городе.
Чапаевск является одним из шести городов Самарско-Тольяттинской агломерации, участвующим в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».

В 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта Чапаевску выделено 57,26 млн рублей на ремонт двух участков автомобильных дорог: улицы Вокзальной (от улицы Кирова до дома № 254) протяженностью 1,6 км и улицы Таганрогской протяженностью 0,85 км, стоимость работ – 18,18 млн рублей.
Срок завершения ремонта всех автодорог, входящих в перечень проекта «Безопасные и качественные дороги» - 31 октября, однако в Чапаевске работы завершились уже в июле.
На обоих участках автомобильных дорог выполнен ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, произведена замена бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, отсыпка грунтом, проведено восстановление элементов благоустройства.
По словам руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александра Николаева сейчас объекты находятся на этапе сдачи в эксплуатацию, после этого документация на выдачу субсидий будет направлена в министерство.

Общественники также положительно оценили качество ремонта автодорог, а также высказали свои пожелания. «Дороги стали лучше, а значит безопаснее. При этом есть пожелания от жителей: хотелось бы, чтобы в проектах при ремонте дорог было предусмотрено устройство ливневок», - отметила председатель местного общественного совета по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Ольга Устинова.

Помимо автодорог местного значения в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приводятся в порядок и региональные автодороги, в том числе отвечающие за транспортную доступность Чапаевска.
В 2018 году в рамках проекта предстоит отремонтировать автомобильную дорогу «Самара – Волгоград» - Чапаевск 1, протяженностью 3,23 км, которая является подъездом к городу. В рамках ремонта предусмотрена замена дорожной одежды на основном ходе автодороги, тротуарах, устройство пешеходных дорожек, нанесена разметка. Также на автодороге предусмотрено устройство освещения, сообщает пресс-служба облправительства

Фото: pixabay.com


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