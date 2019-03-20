В Чапаевске не нашли денег на реставрацию Дома Культуры имени Горького
20 марта 2019 13:08
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16 марта пользовательница твиттера @LenaLeb16489218 сообщила, что библиотека Дома Культуры имени А.М. Горького в Чапаевске разрушается — на фото видно, что крыша помещения протекает. Администрация города оперативно отреагировала на обращение, уточнив, что «Полный пакет документов на капитальный ремонт с 2013 года находится в министерстве культуры Самарском области. С 2013 года здание ДК стоит в „листе ожидания“ на финансирование» — сообщил официальный аккаунт мэрии города.
Здание является памятником архитектуры, руководитель областного управления госохраны памятников также отметил, что обращение принято в работу, пишет СО ОНЛАЙН.
Дворец культуры в Чапаевске открыт в 1956 года, хотя строительство было начато еще до начала ВОв. ДК им. Горького единственный крупный культурный центр города, в стенах дворца работают 25 клубных формирований.
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