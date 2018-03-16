Утверждено содержание бюллетеня для референдума о судьбе подпорной стены на площади Славы в Самаре
16 марта 2018 10:38
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Мэрия Самары, наконец, утвердила содержание бюллетеня для так называемого референдума о судьбе подпорной стены на площади Славы. В листке будет всего два варианта: «Оставить подпорную стену такой, как есть» и «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование по этому вопросу назначено на 18 марта, чтобы, по мнению экспертов, повысить явку на президентские выборы.
Как следует из документов, опубликованных на сайте мэрии, опрос о судьбе стены будет проходить с 8.00 до 19.00. Проголосовать смогут только жители Самары, предъявив паспорт. Результаты опроса должны быть подведены не позднее чем через три дня с момента голосования. Главе Самары Елене Лапушкиной итоговый протокол предоставят до 22 марта. Какую силу будут иметь итоги этого голосования, в документах не говорится.
Нет там и указаний на то, во сколько может обойтись вариант «сделать стену ниже», что досадно, учитывая миллионы рублей, уже были потраченные на эту конструкцию, пишет "Самарское обозрение".
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