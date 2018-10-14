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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

У фонтана в парке Металлургов в Самаре появилась подсветка и новые насосы

14 октября 2018 10:59
142
У фонтана в парке Металлургов в Самаре появилась подсветка и новые насосы
Проведен тестовый запуск.

В Самаре готовят к открытию отремонтированный парк Металлургов. В субботу, 13 октября, там провели тестовый запуск обновлённого фонтана с лебедями.

— У фонтана в парке 50-летия Октября появились новые насосы, форсунки, подсветка, — рассказал глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.

Также в парке Металлургов переложили плитку, установили ограждение вокруг озера, сделали освещение, новую пристань, новую сцену, домик для лебедей. Там построили две новые спортивные площадки, заканчивается строительство площадки для авиамодельного спорта.

К реконструкции парка приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили более 120 миллионов рублей. Парк отремонтировали и даже открыли. Но в апреле 2018-го плитка на пешеходных дорожках пошла волнами. Ремонт начали переделывать по гарантии, и пришлось снова закрыть зону отдыха для посетителей. Однако предприимчивые самарцы приловчились перелазить забор, чтобы погулять в любимом парке, пишет 63.ру.

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Комментарии



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