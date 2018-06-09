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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

У Самарской площади сломали заборы на трамвайных путях

9 июня 2018 09:12
У Самарской площади сломали заборы на трамвайных путях
С помощью ограждений власти хотят обеспечить безопасность пешеходов.

Новые металлические ограждения вдоль трамвайных путей в центре Самары не выдержали проверки временем. Местные жители сообщили, что неизвестные снесли заборы, стоявшие на Самарской площади и Галактионовской.

— Похоже, что водитель забыл или не заметил расположенную «боком» секцию, — предположили горожане. — Но это на какой скорости надо было ехать, чтобы так поломать забор?

Не все горожане посчитали нововведение уместным и безопасным. По их мнению, между металлическим ограждением и вагоном практически не остается места.

Сейчас центр Самары активно готовят к приему болельщиков ЧМ. На Галактионовской уже появилась трамвайная «выделенка», вдоль рельсов установили ограждение. Такие же заборчики хотят поставить и на улице Красноармейской. В дни проведения матчей ЧМ она будет пешеходной, но по дороге будут идти скоростные трамваи. С помощью ограждений власти хотят обеспечить безопасность пешеходов, пишет 63.ру.
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