У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха
23 марта 2018 13:12
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В Самаре начались публичные слушания. Горожан просят высказать мнение об организации зоны отдыха в Октябрьском районе.
Рассматриваемый участок в Октябрьском районе
— Площадь участка составляет 3209 квадратных метров. Его границы проходят по улицам лейтенанта Шмидта, Новомайской и Жуковского и левому берегу реки Волги, — говорится в документах администрации.
Этому участку планируют присвоить новый статус. Сейчас он обозначен как общественно-деловая зона районного значения. Также здесь можно строить жилые дома до 8 этажей. Городские власти планируют поменять статус участка на зону парков, бульваров и набережных.
С предварительными планами участка можно ознакомиться в департаменте градостроительства Самары. Жители города могут оставить свои предложения до 15 мая этого года. Итоги общественных слушаний подведут через неделю, 22 мая, пишет 63.ру.
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Комментарии
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