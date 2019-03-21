Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
21 марта 2019 12:39
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Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области. Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года Минстроя РФ. В прошлом году его выиграл Октябрьск, сообщает Департамент информполитики региона.
В конкурсе принимают участие проекты Сызрани, Чапаевска, Жигулёвска, Кинеля, Отрадного, Похвистнево и Октябрьска. Семь муниципалитетов - семь проектов. Главы принимают личное участие в защите! Задачу качественно и детально проработать каждый проект поставил губернатор Дмитрий Азаров.
Открывая мероприятие, зампред Правительства СО Александр Карпушкин отметил, что активное участие в разработке дизайн-проектов приняли 30 тыс. жителей - от выбора объекта для благоустройства до обсуждения с архитекторами конкретных решений.
Перед началом защиты министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков рассказал о проекте журналистам.
Видео можно посмотреть здесь.
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