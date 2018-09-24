Стартовал опрос общественного мнения о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области
24 сентября 2018 10:54
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В понедельник, 24 сентября, стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
Опрос проводится в официальном сообществе проекта в «ВКонтакте» (vk.com/bkdsamara), которое является общественной приёмной.
Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Выразить свое мнение можно до 1 октября 2018 года.
Сейчас в агломерации завершается ремонт дорог. Общая готовность ремонта сейчас составляет 82%, полностью завершены работы в Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре, Тольятти, Жигулевске и Кинеле большая часть дорог проходит приёмку. Срок завершения ремонта дорог - 31 октября.
Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2018 году.
Напомним, что первый опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» состоялся в июне 2018 года.
В опросе общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации приняло участие более 3144 человека.
На вопрос «Как вы оцениваете качество ремонта в агломерации?» 42,94% (1350 человек) проголосовало за вариант «нормально, но есть замечания», 22,46% (706 человек) - «очень плохо», 17,46% (549 человек) «хорошо, дороги ремонтируют, видны изменения», 17,14% (539 человека) сообщили, что ничего не знают о проекте.
В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.
В том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 (13,3 км), Новокуйбышевске - 12 (6,2 км), Чапаевске - 2 (2,4 км), Жигулевске - 4 (3 км), Кинеле - 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).
Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3 млрд 626 млн рублей, из которых 1 млрд 565 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 61 млн рублей – средства областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Опрос проводится в официальном сообществе проекта в «ВКонтакте». Благоустройство региона
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В ходе работ будет заменено 76 больных и аварийных деревьев. Благоустройство региона
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На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей. Благоустройство региона
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