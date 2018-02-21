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Стало известно, когда установят шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре

21 февраля 2018 11:14
192
Стало известно, когда установят шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре
Экраны будут установлены в течение лета.

Напомним, в Самаре собираются установить прозрачные шумозащитные экраны в районе пересечения Московского шоссе и ул. Луначарского.

Еще в 2017 году, после запуска движения по новому кольцу, жители близлежащего дома начали жаловаться, что в их квартирах стало очень шумно из-за слишком близко проезжающих машин. Превышение допустимого уровня шума отметили в декабре и специалисты Роспотребнадзора, которые произвели там замер.

После этого в минтрансе сообщили о планах установить экраны, чтобы избавить жителей от шума оживленной дороги. Однако по состоянию на 21 февраля работы в этом направлении не начались.

В настоящее время стало известно, что экраны будут установлены в течение лета. Как заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог, "скорее всего" это произойдет уже после чемпионата мира по футболу, который завершится в середине июля, пишет Самру.ру.

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Комментарии



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