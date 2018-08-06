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Стало известно, какие дороги в Самаре еще будут отремонтированы до конца сезона

6 августа 2018 11:57
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Стало известно, какие дороги в Самаре еще будут отремонтированы до конца сезона Все работы должны быть выполнены до 30 сентября
Все работы должны быть выполнены до 30 сентября.

Заместитель директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов рассказал, что на данный момент в нашем городе из 37 дорог, ремонт которых запланирован на этот год, отремонтировано 59%. Эти дороги ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Уже завершен ремонт на улицах Ново-Вокзальной, Буянова, Кабельной, Стара-Загоры, Чернореченской, проспекте Карла Маркса.

Подрядные компании проводят ремонт на улице Лукачева на участке от Московского шоссе до улицы Гая и от Революционной до Ново-Садовой. Картами ремонтируется улица Подшипниковая на участке от улицы Артиллерийской до Лукачева, ремонтируется и Гаражный проезд.

В ближайшее время стартует ремонт следующих улиц:

Бубнова на участке от Московского шоссе до Молодежной,
Губанова от Ново-Садовой до Солнечной,
Гастелло от Ново-Садовой до Московского шоссе,
Никитинской от Льва Толстого до Ульяновской.

Также остается отремонтировать:

Улицу Лесную на участке от Полевой до Волжского проспекта,
Улицу Энтузиастов от улицы Антонова-Овсеенко до Карла Маркса,
Улицу Металлургическую от Магистральной до Товарной,
Улицу Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до Академика Кузнецова,
4-й проезд от улицы Гаражной до Карла Маркса,
Улицу Волгина от Мориса Тореза до Промышленности.

Для удобства водителей большая часть работ проводится в ночное время. Для этого движение на дорогах перекрывается частично.

Все ремонтные работы должны быть выполнены до 30 сентября, пишет "КП" в Самаре".

Фото: Дильдина Светлана.

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Комментарии



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6 августа 2018  11:57
Стало известно, какие дороги в Самаре еще будут отремонтированы до конца сезона Все работы должны быть выполнены до 30 сентября
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