Сроки открытия Ботанического сада в Самаре все еще неопределенны
4 сентября 2018 09:50
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Завершить ремонтные работы в Ботаническом саду в сентябре все еще рассчитывает проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич. Реконструкция сада включала в себя укрепление дамбы, восстановление чугунного забора и ограждений, прокладку новых дорожек и установку освещения. В конце минувшей недели г-н Антоневич сообщил «СО» ОНЛАЙН», что подрядчик буквально на днях заканчивает начатые работы, а также устраняет недостатки, на которые указал вуз.
Однако еще потребуется восстановить асфальтовую дорогу внутри территории, для чего нужно провести торги и определить подрядчика. Работы в парке начались в прошлом году, и первоначально его планировали открыть для посещения в мае, подготовив таким образом и к началу чемпионата мира по футболу. В силу различных причин, в том числе погодных и финансовых, дата открытия постоянно переносилась.
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Комментарии
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