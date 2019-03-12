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Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились

12 марта 2019 10:40
162
Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились
В начале этой зимы в Самаре должна была заработать снегоплавильная станция, которая пришлась бы кстати в этот особенно снежный сезон.

Однако за год с лишним станцию так и не построили из-за разночтений с несостоявшимся концессионером. Схема работы с ними в мэрии была сочтена неэффективной. А проданные прежней команде самарских управленцев теми же лицами снегоплавильные установки простаивают, поскольку их эксплуатация слишком дорого обошлась бы бюджету, пишет СО ОНЛАЙН.

Начать строительство снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре планировали 1 ноября 2017 года. Как сообщала за несколько дней до этого на своем официальном сайте администрация города, мощность сооружения составила бы 240 тонн снега в час, позволив утилизировать 60% осадков, собираемых за сезон. «Это снимет вопрос о складировании снега и значительно снизит весеннюю нагрузку на ливневую канализацию города», — добавляли тогда в мэрии.

Запустить станцию планировалось на условиях концессионного соглашения, конкурс на которое провели, когда Самару еще возглавлял Олег Фурсов. К торгам допустили единственного участника — ООО «СПК», учредителем которого тогда являлся Александр Эстрин (позже его сменил Максим Ильин, а на прошлой неделе система «СПАРК-Интерфакс» снова зафиксировала г-на Эстрина в качестве единственного учредителя). Срок соглашения должен был составить 15 лет, станцию предстояло построить и запустить к началу этой зимы. Однако в конце 2018 года концессионное соглашение расторгли.

В «СПК» говорят, что договор расторгли по соглашению сторон. В мэрии Самары в ответ на запрос «СО» заявили, что причиной стало отсутствие какого-либо результата, пояснив: «За год инвестор никаких работ по строительству не выполнил». По сути дела, такая формулировка означает, что у несостоявшихся партнеров есть определенные претензии друг к другу. И, как удалось выяснить «СО», эти претензии имеют вполне конкретную финансовую подоплеку.
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Комментарии



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