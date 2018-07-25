Соавтору проекта ремонта площади Славы в Самаре не заплатили
25 июля 2018 13:49
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В самарском арбитражном суде завершился процесс по иску компании ПКФ «Простор», выступавшей субподрядчиком другой структуры — «СтройПроект» — по капремонту площади Славы. «Простор» попытался отсудить у департамента управления делами губернатора Самарской области 2,1 млн рублей.
Истец заявил, что выполнил проектные работы, и передал документацию «СтройПроекту», который в свою очередь направил ее заказчику. Департамент, утверждается в иске, работы не оплатил, контракт расторг, но проектные работы «применил в строительстве».
Суд не принял сторону истца, отметив, что прежде тот уже выиграл процесс с аналогичными требованиями к генподрядчику. Правда, «СтройПроект» так и не выплатил деньги, но от заказчика субподрядчик оплату требовать не может. Департамент управления делами губернатора указал также, что в ремонтных работах использованы проектные решения других компаний, с которыми ведомство Владимира Коматовского работало уже после разрыва контракта со «СтройПроектом».
Обновление главной смотровой площадки Самары в свое время наделало много шума связанного с большими расходами на работы, а также монументом памяти на склоне, вскоре обретшего неформальное наименование «стены плача», пишет "СО ОНЛАЙН".
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Комментарии
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