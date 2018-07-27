Со следующей недели в Самаре начнут благоустраивать и улицу Челюскинцев

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Подготовительные работы уже стартовали. Здесь также произведен снос незаконно установленного киоска, в котором торговали овощами и фруктами. И эта работа будет продолжена. Подрядная организация действует в рамках контракта, заключенного с МБУ «Перспектива». С начала этого года в Октябрьском районе ликвидировали около 40 нелегальных торговых точек, сообщает горадминистрация.«С демонтажом киосков, у которых нет фундамента, справляемся достаточно быстро – в течение двадцати минут павильон поднимаем и вывозим на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении. Если есть фундамент, то задействуется техника большей грузоподъемности, экскаватор, гидромолот», - констатирует заместитель директора организации-подрядчика Александр Гришин.Территория будет благоустроена в рамках программы «Комфортная городская среда». Это общественное пространство – в числе лидеров народного голосования.«Комплекс работ согласован с жителями. Участок бульвара преобразится к 1 сентября. Здесь будут газоны, клумбы, как и по четной стороне улицы Челюскинцев. Вместо деформированных тротуаров появятся комфортные – большая пешеходная зона, чтобы людям было удобно передвигаться, ведь рядом находится поликлиника № 9. Подпорная стена возле учреждения здравоохранения также будет отремонтирована», - прокомментировала заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Марина Кришталь.Также стоит отметить, что не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся разъяснительные беседы с собственниками, побуждающие привести торговые точки в надлежащий вид. Иначе приходится прибегать к вынужденной мере – рассмотрению вопроса о расторжении действующих договоров.Фото: пресс-служба администрации города.