Самарцы выберут парки, которые будут благоустроены в 2018 году
24 января 2018 11:25
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В 2018 году в Самарской области продолжат благоустраивать парки малых городов. Выбрать площадки смогут местные жители. Для этого в день выборов президента 18 марта организуют сбор голосов.
— Мы проведём общественное голосование. Люди определят, какие места нужно благоустроить, — пояснила председатель комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.
По ее словам, в 2017 году в регионе начали благоустраивать шесть парков. На эти цели из муниципального бюджета выделили 5,6 млн рублей. В парках появилось 10 детских площадок, 46 лавок, 46 урн, 42 элемента освещения и пять зон отдыха. На данный момент администрации Новокуйбышевска, Кинеля, Безенчука и Жигулевска уже заложили средства на реализацию программы и провели конкурсы дизайн-проектов.
Организуют в Самарской области голосование и по программе «Комфортная городская среда». Выборы площадок для благоустройства пройдут 18 марта. Напомним, что в 2017 году работы провели на площади Куйбышева. Также по программе стартовала реконструкция Струковского сада и набережной у Ладьи, пишет 63.ру.
Фото : Дильдина Светлана
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