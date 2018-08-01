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Самарцы проголосовали за перенос зоопарка за больницу Середавина

1 августа 2018 12:34
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Самарцы проголосовали за перенос зоопарка за больницу Середавина
На электронно-коммуникативной платформе «Вместе» завершилось голосование, которое получило широкий общественный резонанс.

С 1992 года на территории Самарской области в г. Самаре действует Самарский зоологический парк. Сейчас коллекция Самарского зоопарка включает более 1817 особей животных, относящихся к 229 биологическим видам, 124 из которых занесены в Красные книги – Международную, Российской Федерации, Самарской области. Самарский зоопарк – член Евроазитской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA), Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР).
Последние годы учреждение активно развивается: у питомцев появляется потомство, увеличивается число новых обитателей. Для посетителей зоопарка сотрудники регулярно организуют различные научно-познавательные мероприятия, экскурсии, обучающие программы.
Необходимость модернизации пространства, в котором животные будут чувствовать себя более комфортно, назрела давно. Вопрос в том, стоит ли развивать нынешнюю территорию (на улице Ново-Садовой), либо переносить объект в другую более подходящую локацию. Эта дискуссия периодически возникает как среди представителей широкой общественности, так и в профессиональных кругах архитекторов, принимающих участие в обсуждении планировки городских территорий.
Именно поэтому в министерстве строительства Самарской области приняли решение подключить жителей 63-го региона к обсуждению вопроса, где, на их взгляд, было бы удобно и логично разместить обновленный зоопарк.
На выбор участникам голосования предложили три варианта: оставить зоопарк на прежнем месте, перенести объект в район Южного города или на территорию за Самарской областной клинической больницей имени В.Д.Середавина.
У каждого из этих мест предполагаемого расположения зоопарка появились свои сторонники и противники. В соцсетях обсуждали, где будет лучше животным и куда будет удобнее добираться посетителям.
Сотрудники самого Самарского зоопарка ратуют за то, чтобы перенести объект на территорию лесопарка за больницей им. В.Д.Середавина. Многие жители Южного города поддержали идею размещения зоопарка в их микрорайоне. Горожане, проживающие в центральной части Самары, чаще всего высказывались против переезда учреждения.
В результате, на лидирующую позицию в опросе выходил то один, то второй вариант ответа. В итоге больше всего голосов – 40% - набрала территория за больницей им. В.Д.Середавина. На втором месте оказалась локация в Южном городе (37%). За то, чтобы зоопарк остался на прежнем месте, проголосовало 24% пользователей портала «Вместе».
Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области
Окончательное решение должны принять специалисты, разумеется, с учетом мнения жителей губернии и коллектива зоопарка. При этом исследовательская часть может остаться на прежнем месте для совместной деятельности биофака Самарского Университета и зоопарка, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Дильдина Светлана.
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Комментарии



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