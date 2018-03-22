Я нашел ошибку
Главные новости: 
Экономисты подсчитали цену предложенных Путиным реформ
Экономисты подсчитали цену предложенных Путиным реформ
В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий
В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий
В Самаре эксперты ОНФ посетят аварийный адрес, где на инвалида-колясочника обрушился потолок
В Самаре эксперты ОНФ посетят аварийный адрес, где на инвалида-колясочника обрушился потолок
Из-за увеличенного сброса воды ожидается разрушение льда на Волге
Из-за увеличенного сброса воды ожидается разрушение льда на Волге
Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2018 год
Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2018 год
Самарские спецназовцы поднялись на Саяны и получили право представить ЦВО на новом Всеармейском конкурсе
Самарские спецназовцы поднялись на Саяны и получили право представить ЦВО на новом Всеармейском конкурсе
В Самаре состоится фестиваль колокольного звона Он пройдет в Иверском монастыре.
В Самаре состоится фестиваль колокольного звона
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год
сегодня  Четверг, 22 марта, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы проголосовали за благоустройство Загородного парка

22 марта 2018 11:33
108
Самарцы проголосовали за благоустройство Загородного парка
Также в последующие годы будут проектировать Воронежские озёра и парк «Молодежный».

В Самарской области подвели итоги общественного голосования по программе «Комфортная городская среда». В столице региона большинство жителей проголосовали за благоустройство Загородного парка. Об этом врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, всего в голосовании приняли участие 974 тысячи жителей. Они выбрали для благоустройства 151 общественную зону. В этом году на проведение работ выделили около 600 миллионов рублей.

— Проект благоустройства Загородного парка начнут разрабатывать в этом году. А вот к работам смогут приступить только в следующем. Также будут проектировать Воронежские озёра и парк «Молодежный». Но физически к реализации этих проектов можно будет приступить в 2020 или 2021 годах, — рассказал Виктор Кудряшов.

В Тольятти в этом году благоустроят бульвар Гая и приступят к проектированию набережной Автозаводского района. Также в городе появится сквер, посвященный 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. А в Новокуйбышевске большинство горожан проголосовали за реконструкцию парка Победы. Работы проведут уже в этом году, пишет 63.ру.

Голосование проходило 18 марта — в день выборов президента РФ.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
22 марта 2018  13:53
В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий
В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий
В пункты общественного голосования по благоустройству пришли 974 тыс. жителей области. Благоустройство региона
91
22 марта 2018  11:45
Самарцы проголосовали за понижение стены на площади Славы
Самарцы проголосовали за понижение стены на площади Славы
Горожане хотят открыть вид на Волгу. Благоустройство региона
113
22 марта 2018  11:42
Бункер Сталина в Самаре временно закрыт В течение двух недель здесь проведут ремонтные работы.
Бункер Сталина в Самаре временно закрыт
В течение двух недель здесь проведут ремонтные работы. Благоустройство региона
129
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
16 марта 2018  08:53
Офисные диваны: несколько советов при выборе
Офисные диваны: несколько советов при выборе
  Офисные диваны  являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха.  Капитальный ремонт в Самаре
158
13 марта 2018  18:12
Детская комната – территория комфорта и уюта
Детская комната – территория комфорта и уюта
 Казалось бы, в чем заключается сложность? Достаточно оборудовать спальное место и закупить массу игрушек! Но современным детям нужно значительно больше. Капитальный ремонт в Самаре
131
27 февраля 2018  19:37
Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
 Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
315
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
397
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
195
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
475
Весь список
ЖКХ
22 марта 2018  09:11
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул.Ставропольской в Самаре успешно завершены
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул.Ставропольской в Самаре успешно завершены
Тепловые сети «ПТС» работают в нормальном режиме. ЖКХ
131
21 марта 2018  19:23
Все потребители, получающие теплоснабжение по данному трубопроводу, переведены на резервную схему. В работах задействованы 14 специалистов и 6 единиц техники.
Специалисты «ПТС» приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы по улице Ставропольской
 Все потребители, получающие теплоснабжение по данному трубопроводу, переведены на резервную схему.  В работах задействованы 14 специалистов и 6 единиц... ЖКХ
184
21 марта 2018  12:00
В Самаре на пересечении проспекта Карла Маркса и Ташкентской прорвало водопровод
В Самаре на пересечении проспекта Карла Маркса и Ташкентской прорвало водопровод
Автомобилистов просят быть аккуратнее на этом участке. ЖКХ
270
Весь список

Экология
22 марта 2018  13:34
Из-за увеличенного сброса воды ожидается разрушение льда на Волге
Из-за увеличенного сброса воды ожидается разрушение льда на Волге
Возможно образование больших промоин. Экология
59
19 марта 2018  13:45
В Тольятти наградили победителей и участников конкурса «Большой год 2017»
В Тольятти наградили победителей и участников конкурса «Большой год 2017»
В течение 2017 г. ими сфотографировано 188 видов птиц. Экология
237
18 марта 2018  12:33
Жителей Самарской области ждет морозное начало рабочей недели
Жителей Самарской области ждет морозное начало рабочей недели
Ночью прогнозируют снег и метель. Экология
455
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1088
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
746
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
691
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1452
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1572
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
894
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4141
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2356
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2817
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2703
Весь список

Мероприятия
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

449

Сегодня вечером в Большеглушицком районе водитель "LADA Priora" погиб при столкновении с большегрузом

405

В ФИФА заявили, что чиновники из стран-участниц ЧМ-2018 «вольны сами решать», посещать турнир или нет

403
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2658

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2212

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1916
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда